 

Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1583-й день войны

25.06.2026, 13:30, Разное
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 25 июня 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1583-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1397060 (+1270) чел

самолеты – 436 (+0)

вертолеты – 353 (+0)

танки – 12057 (+1)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24818 (+2)

артиллерийские системы – 44 731 (+67)

системы ПВО – 1 443 (+3)

реактивные системы залпового огня – 1893 (+4)

наземные робототехнические комплексы – 1728 (+2)

крылатые ракеты – 4787 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 111707 (+450)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 371882 (+1994)

катера/корабли – 33 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4339 (+6)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.


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