Лидеры оппозиционных фракций втроём прокатились на электросамокате по Красной площади

Лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» втроём прокатились на одном электросамокате по Красной площади. Политики навязчиво раздавали прохожим глянцевые листовки с призывами голосовать за их партии.

В листовках оппозиционеры, в частности, обещают расширить полномочия коллекторов, а также ввести государственную программу содействия риелторскому бизнесу – эти специалисты получат льготы, как у IT-сектора, и смогут рассчитывать на субсидии.

В ходе пробега глава либеральных демократов с помощью мегафона агитировал против права на 8-часовой рабочий день, лидер коммунистов требовал увеличивать зарплаты футболистов, а руководитель фракции «Новые люди» призывал закрыть молодёжи путь в политику – страной, по его словам, должны руководить опытные чиновники в возрасте от 60 лет.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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