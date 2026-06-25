Лукашенко признал, что РФ хочет втянуть его в войну, и рассказал о переговорах с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским послом в Минске Борисом Грызловым и губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал о переговорах с украинской делегацией.

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая»», – рассказал он.

По словам политика, украинская сторона заявила, что президент это понимает. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое РФ и что такое мы. Тоже понимание есть», – цитирует его «Беларусь сегодня».

«И не надо нас подталкивать к тому, что Борис Вячеславович (Грызлов) организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Мы с Президентом РФ тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать», – заявил Лукашенко.

«Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить», – добавил он.

Напомним: 19 июня Зеленский предъявил президенту Беларуси ультиматум, потребовав в течение недели убрать ретрансляторы, позволяющие РФ наводить беспилотники на цели в Украине, обещав, что иначе украинцы устранят угрозу самостоятельно. 24 июня президент Украины рассказал, что ретрансляторы отключены.

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