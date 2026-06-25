В Кабардино-Балкарии создали устойчивый к горению пластик

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В Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова создали перспективную добавку, которая делает пластиковые строительные и отделочные материалы более устойчивыми к возгоранию. Как считают в КБГУ, разработка не только поднимет безопасность применения изделий из ПВХ, но и заметно снизит их себестоимость, особенно кабельной продукции.

Такие материалы широко используются для изготовления труб, покрытий различного назначения, пленок и панелей, но они имеют существенный недостаток: пластик моментально загорается при контакте с открытым огнем. Для борьбы с этим производители включают определенные вещества, которые также имеют свои минусы, связанные с экологичностью продуктов, выделяемых при горении.

Команда специалистов кабардино-балкарского вуза решила более тщательно изучить данный вопрос и в ходе исследований остановилась на применении трех компонентов — это меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит, которые для получения оптимального результата следует добавлять в соотношении 2:3:2. С такой добавкой пластик при нагреве разрушается при гораздо более горячей среде, чем при использовании традиционных добавок.

Если не вдаваться в сложные химические процессы, при сильном нагреве материала его поверхность покрывается плотным угольным слоем. Он блокирует поступление кислорода к пламени и превращается в своеобразный экран, эффективно замедляющий нагрев и перекрывающий выход горючих веществ.

Кроме того, во время разложения добавленных компонентов идет выделение газов, не поддерживающих горение, а основные продукты выделения в виде азота и аммиака заново не «поджигают» пластик и считаются относительно менее опасными для окружающей среды.

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