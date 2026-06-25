 

В условиях топливного кризиса Минпромторг договорился с Индией о поставках велорикш для региональных чиновников

25.06.2026, 18:19, Разное
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Министерство промышленности и торговли России провело переговоры с индийскими поставщиками о закупке партии служебных велорикш для нужд региональных администраций. Новый транспорт будет содействовать укреплению физической формы управленческого корпуса в условиях временных сложностей на топливном рынке.

В пилотную партию войдут 2 тысячи велорикш в комплектациях «Муниципальная», «Губернаторская» и «Федеральный резерв». Последняя предусматривает усиленную раму, кожаный тент вместо брезентового, держатель для папки с поручениями, место для пресс-секретаря и механический проблесковый маячок, приводимый в действие ручной трещоткой.

Параллельно обсуждается производство отечественных велошлемов, сигнальных жилетов представительского класса и портативных трибун, устанавливаемых на заднюю ось. Кроме того, в ряде регионов просят разработать парадные и внедорожные модификации.

«Важно, чтобы реформа не была воспринята как удар по статусу государственной службы. Поэтому мы предлагаем закрепить, что такие поездки – это формально будет выездное управленческое присутствие в облегчённом мобильном формате», – сообщил источник в одном из профильных департаментов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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