 

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал дочь Бориса Немцова

31.07.2026, 19:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал на два месяца журналистку Жанну Немцову, дочь Бориса Немцова, по делу об организации деятельности нежелательной организации, пишет РИА Новости.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 июля 2026 года избрал в отношении Немцовой Жанны Борисовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации», – говорится в решении суда.

Немцова обвиняется по статье «об организации деятельности иностранной или международной организации, которую в РФ признали нежелательной».


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.07 / В Сингапуре группа Massive Attack развернула палестинский флаг на концерте

31.07 / Трамп — вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot пока не решен

31.07 / «Это решение обесценивает высокое звание террориста»: Талибан не поддержал внесение Павла Дурова в список террористов

31.07 / В пригороде Белграда найден чемодан с телом молодой россиянки

31.07 / В Таиланде убиты двое молодых россиян, подозреваемые задержаны

31.07 / Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности

31.07 / Люди и орки отныне вместе: в новом обновлении из World of Warcraft удалят все упоминания о расовой нетерпимости

31.07 / В Пакистане снежная лавина накрыла международную группу альпинистов; есть погибшие и пропавшие

31.07 / Жизнь у моря не защитила от проблем со здоровьем

31.07 / Умное кольцо из США позволит отслеживать уровень глюкозы и многих других веществ в крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике