 

Трамп — вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot пока не решен

31.07.2026, 19:19, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с особой осторожностью должен подходить к вопросу о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для системы ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских атак.

«Это невероятное оружие. Мы должны быть очень осторожны, разрешая кому-либо его производить», – заявил Трамп в президентской резиденции Кэмп Дэвид, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Трампа, сейчас ведутся обсуждения, и окончательного решения пока нет.

Напомним, 29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп подтвердил согласие предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны Patriot.


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