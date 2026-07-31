Люди и орки отныне вместе: в новом обновлении из World of Warcraft удалят все упоминания о расовой нетерпимости

Компания Blizzard объявила о выходе патча для World of Warcraft, который изменит лор Азерота – из игры полностью удалят любые упоминания о расовой вражде, а многовековой конфликт между Альянсом и Ордой будет признан «устаревшей нарративной механикой».

Люди и орки отныне позиционируются как один народ. Наиболее радикальные изменения коснутся эльфов крови, которых разработчики решили полностью удалить из игры, посчитав их предрасположенность к высокомерию и расовому превосходству неисправимой. Персонажи этой расы будут заперты в новой стартовой локации – реабилитационном центре, где они коллективно извиняются перед орками за многовековую дискриминацию.

Геймеры, имевшие эльфов крови в своём ростере, получат в качестве компенсации маунт в виде радужного единорога с функцией автоматических извинений при наезде на моба или игрока.

«Мы пересмотрели саму концепцию фракций и поняли, что война – это язык ненависти, – заявил ведущий нарративный дизайнер Джо Гольдштейн. – Теперь Орда и Альянс – это две общественные организации по интересам: одна любит строить, другая – ломать, но исключительно в рамках инклюзивного диалога. Рейды больше не будут называться рейдами – теперь это коллективные обсуждения территориальных разногласий».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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