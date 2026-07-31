 

Автор 30 запретительных законопроектов признался, что идеи приходили к нему за пять минут до заседания

31.07.2026, 13:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Депутат Государственной думы Валерий Застругин, чьё имя связано с тремя десятками самых резонансных запретительных инициатив последних лет, сделал неожиданное признание на закрытом заседании комитета. По его словам, все без исключения законопроекты – от запрета криптовалют до ограничений на ввоз плюшевых енотов – рождались спонтанно, буквально за пять минут до начала пленарного заседания, когда требовалось срочно заполнить повестку хоть чем-нибудь. 

Депутат заявил, что не отдавал себе полного отчёта в своих действиях, поскольку действовал в состоянии творческого азарта, а тексты законопроектов набрасывал на салфетках в буфете. Признание Застругина спровоцировало цепную реакцию: несколько его коллег из разных фракций подтвердили, что, голосуя за эти инициативы, они также не вполне осознавали последствий. Кто-то сослался на усталость после перелёта, кто-то – на недостаток времени для изучения документов, а один парламентарий честно сказал, что просто не хотел выделяться из толпы поднятых рук. В совокупности выяснилось, что значительная часть законодательного ландшафта страны сформирована под влиянием спонтанных импульсов, кофеина и желания поскорее разойтись.

Юристы уже изучают вопрос о том, можно ли отменить законы, принятые в состоянии «законодательного аффекта», однако думский регламент такой процедуры не предусматривает.«Эти безумные идеи просто сами приходят в голову за пять минут до начала заседания, – рассказал Застругин. – Вот сидишь ты, думаешь: «А что я сегодня вообще сделал для страны?» И тут взгляд падает на плюшевого енота, подаренного внучкой, и всё – искра, озарение. Через час это уже закон. Я не горжусь этим, но и не стыжусь – я же не знал, что их кто-то читает. Обычно мы просто голосуем, а потом удивляемся не меньше граждан». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.07 / Миграционный кризис в Сеуте — Франция и Италия усиливают контроль на границах с Испанией

31.07 / Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км

31.07 / Генетики нашли следы двух неизвестных предков современных людей

31.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1619-й день войны

31.07 / Единственная в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов» успешно прошла международную аттестацию

31.07 / Профессор из США вставил невидимый промпт для ИИ на экзамене своих студентов

31.07 / Подводный супервулкан Кикай снова наполняется магмой

31.07 / Зеленского освистали в Париже после слов об украинском происхождении Наполеона

31.07 / Скончался историк Маргер Вестерман, хранитель памяти о Холокосте и последний узник Рижского гетто

31.07 / Сытый кишечник запустил работу центра памяти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике