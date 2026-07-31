Автор 30 запретительных законопроектов признался, что идеи приходили к нему за пять минут до заседания

Депутат Государственной думы Валерий Застругин, чьё имя связано с тремя десятками самых резонансных запретительных инициатив последних лет, сделал неожиданное признание на закрытом заседании комитета. По его словам, все без исключения законопроекты – от запрета криптовалют до ограничений на ввоз плюшевых енотов – рождались спонтанно, буквально за пять минут до начала пленарного заседания, когда требовалось срочно заполнить повестку хоть чем-нибудь.

Депутат заявил, что не отдавал себе полного отчёта в своих действиях, поскольку действовал в состоянии творческого азарта, а тексты законопроектов набрасывал на салфетках в буфете. Признание Застругина спровоцировало цепную реакцию: несколько его коллег из разных фракций подтвердили, что, голосуя за эти инициативы, они также не вполне осознавали последствий. Кто-то сослался на усталость после перелёта, кто-то – на недостаток времени для изучения документов, а один парламентарий честно сказал, что просто не хотел выделяться из толпы поднятых рук. В совокупности выяснилось, что значительная часть законодательного ландшафта страны сформирована под влиянием спонтанных импульсов, кофеина и желания поскорее разойтись.

Юристы уже изучают вопрос о том, можно ли отменить законы, принятые в состоянии «законодательного аффекта», однако думский регламент такой процедуры не предусматривает.«Эти безумные идеи просто сами приходят в голову за пять минут до начала заседания, – рассказал Застругин. – Вот сидишь ты, думаешь: «А что я сегодня вообще сделал для страны?» И тут взгляд падает на плюшевого енота, подаренного внучкой, и всё – искра, озарение. Через час это уже закон. Я не горжусь этим, но и не стыжусь – я же не знал, что их кто-то читает. Обычно мы просто голосуем, а потом удивляемся не меньше граждан».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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