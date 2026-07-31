 

Единственная в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов» успешно прошла международную аттестацию

31.07.2026, 12:15, Разное
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В арктическом порту Певек завершилась двухнедельная миссия международных инспекторов, которые оценивали безопасность единственной в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов». Группа из тринадцати экспертов Всемирной ассоциации операторов ядерных станций проверила работу объекта, а представитель из Китая изучил административное подразделение в Санкт-Петербурге. Эксперты наблюдали за рутинными операциями и проверяли рабочую документацию.

Фокус внимания аудиторов был сосредоточен на организации управления, деталях технического обслуживания и ремонта, уровнях инженерной поддержки, защиты от радиации и готовности персонала к нестандартным ситуациям. Финальный отчет показал существенное сокращение замечаний по сравнению с проверкой 2022 года. По словам директора станции В. Елагина, плавучая станция находится в одном ряду с лучшими отечественными АЭС.

«Академик Ломоносов» представляет собой стальную несамоходную баржу водоизмещением 21 000 тонн. Она пришвартована к береговой инфраструктуре и служит надежным источником чистой энергии для местных тепловых и электрических сетей. Основой его служат две реакторные системы KLT-40S суммарной мощностью 70 мегаватт, хорошо показавшие себя на атомных ледоколах.

Конструкция станции использует усиленную защиту для надежной изоляции контуров охлаждения и парогенераторов во время арктических штормов, волнения и механических воздействий. Перезагрузка ядерного топлива производится раз в 36 месяцев, обеспечивая непрерывную работу реакторов. Станция рассчитана на 40 лет эксплуатации, а когда станция исчерпает свой ресурс, буксиры отведут ее на специализированную судоверфь для утилизации. Вся отработка будет доставлена в материковые хранилища, так что в Арктике не останется никакого радиоактивного следа.Источник &#8212 Rosatom


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