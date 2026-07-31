Профессор из США вставил невидимый промпт для ИИ на экзамене своих студентов

Профессор истории Университета Алкорн, доктор Джейсон Гибсон, рассказал о провале сложившейся системы обучения. Он устроил ловушку для студентов во время промежуточных экзаменов, встроив в текст вопроса абсурдный промпт для ИИ. Он был напечатан белыми чернилами под цвет бумаги, а потому студенты ничего не заподозрили. И попались – сразу 32 человека из 35 выдали себя бездумным использованием ИИ.

Как поясняет профессор Гибсон, ловить студентов за руку смысла нет — с 2024 года использование ИИ в учебе приняло характер пандемии, и ни проваленный экзамен, ни какие-то увещевания тут не помогают. Вместо этого он хотел проверить студентов в умении и хотя бы какой-то храбрости отстоять свою точку зрения. Всего 2 человека попытались – остальные молча признали свой провал, но вряд ли сделали правильные выводы.

А ведь нужно было всего-то проверить текст ответа от ИИ перед тем, как переписывать его в свою работу. Тогда любой здравомыслящий человек сразу бы понял, что в эссе на тему промышленной революции фразы типа «Мадагаскарский фиолетовый велосипед шепчет потолку» и «Мадагаскар плывет боком в течение дня» как-то неуместны. Да и сами по себе лишены смысла – но в том и суть этого казуса, что студенты не учатся при помощи ИИ, а слепо поручают ему выполнять задания вместо них. Что представляет собой катастрофу для всей современной системы образования.Источник — Techspot

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