 

Профессор из США вставил невидимый промпт для ИИ на экзамене своих студентов

31.07.2026, 11:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Профессор истории Университета Алкорн, доктор Джейсон Гибсон, рассказал о провале сложившейся системы обучения. Он устроил ловушку для студентов во время промежуточных экзаменов, встроив в текст вопроса абсурдный промпт для ИИ. Он был напечатан белыми чернилами под цвет бумаги, а потому студенты ничего не заподозрили. И попались – сразу 32 человека из 35 выдали себя бездумным использованием ИИ.

Как поясняет профессор Гибсон, ловить студентов за руку смысла нет — с 2024 года использование ИИ в учебе приняло характер пандемии, и ни проваленный экзамен, ни какие-то увещевания тут не помогают. Вместо этого он хотел проверить студентов в умении и хотя бы какой-то храбрости отстоять свою точку зрения. Всего 2 человека попытались – остальные молча признали свой провал, но вряд ли сделали правильные выводы.

А ведь нужно было всего-то проверить текст ответа от ИИ перед тем, как переписывать его в свою работу. Тогда любой здравомыслящий человек сразу бы понял, что в эссе на тему промышленной революции фразы типа «Мадагаскарский фиолетовый велосипед шепчет потолку» и «Мадагаскар плывет боком в течение дня» как-то неуместны. Да и сами по себе лишены смысла – но в том и суть этого казуса, что студенты не учатся при помощи ИИ, а слепо поручают ему выполнять задания вместо них. Что представляет собой катастрофу для всей современной системы образования.Источник &#8212 Techspot


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.07 / Подводный супервулкан Кикай снова наполняется магмой

31.07 / Зеленского освистали в Париже после слов об украинском происхождении Наполеона

31.07 / Скончался историк Маргер Вестерман, хранитель памяти о Холокосте и последний узник Рижского гетто

31.07 / Сытый кишечник запустил работу центра памяти

31.07 / Сверхмассивная черная дыра разогнала ударную волну на расстояние 300 тысяч световых лет

31.07 / В России секс-блогера Соню Мармеладову приговорили к трем годам условно

31.07 / Россия, Франция, Китай, США и Иран в ООН потребовали запретить Telegram на всей Земле

31.07 / ВСУ — ночью сбиты 195 из 255 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбит 371 БПЛА. Атакованы Wildberries и НПЗ

31.07 / Дети древних людей были такими же беспомощными, как современные младенцы

31.07 / Трамп объявил о соглашении по полному разоружению ХАМАСа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике