Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1619-й день войны

Минобороны РФ 31 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 25 по 31 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. В течение недели поражено 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 типа «сухогруз», четыре типа «балкер», два буксира, килекторное судно и десантный катер. На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1500 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 125 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Вчера решительными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад теробороны. Всего за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Потери противника на данном направлении составили свыше 2510 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В течение недели активными действиями подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2500 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 100 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 193518 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30380 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35963 орудия полевой артиллерии и минометов, 67917 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 233200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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