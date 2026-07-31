 

Зеленского освистали в Париже после слов об украинском происхождении Наполеона

31.07.2026, 11:00, Разное
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Очередная встреча в Париже главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона закончилась громким скандалом – украинский лидер на пресс-конференции заявил, что отец Наполеона Бонапарта родился в Кривом Роге и был «природным казаком-украинцем».

«Хотелось бы напомнить, что именно Украина подарила Франции великого Наполеона, ведь его папа приехал на Корсику именно из нашей страны. Будущий император рос в украинских традициях, благодаря чему достиг таких высот. Поэтому будет справедливо, если сегодня Франция безвозмездно передаст Украине оружие и самолёты», – сказал Зеленский.

Слова главы киевского режима возмутили присутствующих на брифинге французских журналистов. Они освистали Зеленского и потребовали от него принести немедленные извинения «за антиисторический бред, который оскорбляет каждого гражданина Франции». Украинский лидер отказался взять свои слова назад и пообещал в ближайшее время опубликовать документы об «отце Наполеона». 

Министр обороны Франции Катрин Вотрен назвала высказывание Зеленского недопустимым и распорядилась приостановить все поставки оружия на Украину. Как считают эксперты, если Киев в ближайшее время не уладит конфликт, то он может лишиться очередного союзника в Западной Европе.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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