 

Россия, Франция, Китай, США и Иран в ООН потребовали запретить Telegram на всей Земле

31.07.2026, 9:00, Разное
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Совет безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию России, Франции, Китая, США и Ирана о необходимости полностью запретить работу мессенджера Telegram во всех странах мира. Если инициатива будет поддержана Генеральной ассамблеей, то сервис может прекратить работу уже в сентябре 2026 года.

«Telegram – это рассадник терроризма, педофилии, наркоторговли и других непотребств. И в этом вопросе мы абсолютно солидарны с нашими партнёрами из Парижа, Пекина, Москва и Тегерана», – сказал полпред США в ООН Майкл Уолтц.

Голосование о признании мессенджера представляющим угрозу человечеству состоится через две недели. По информации агентства Bloomberg, как минимум 2/3 государств-членов ООН проголосуют за блокировку сервиса.

«После этого страны, которые не запретят у себя Telegram, сами могут попасть под санкции. Поэтому перспективы у компании крайне печальные», – пишет издание со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ООН.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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