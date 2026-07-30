 

Лайнер «Владимир Жириновский» завершил первый этап ходовых испытаний

30.07.2026, 19:15, Разное
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Изображение: ОСК / Балтийский завод

На «Балтийском заводе» объявили о завершении стартового этапа заводских ходовых испытаний новейшего четырехпалубного круизного лайнера, который строится по проекту PV300VD и носит имя «Владимир Жириновский». Сейчас судно находится на предприятии — на нем ведутся достроечные работы.

Испытания проходили в водах Финского залива, где проверялись параметры работы главных дизель-генераторов на различных режимах хода, тестировалось оборудование управления, системы навигации, связи, а также общесудовые системы. Во время второго этапа испытаний специалисты проверят характеристики маневренности, уровни вибрации и шума.

«Владимир Жириновский» был заложен с изначальным названием «Петр Великий» в конце лета 2016 года на стапеле астраханского судозавода «Лотос», а позднее лайнер перевели на «Балтийский завод» для последующей достройки. Заказчиком выступило Московское речное пароходство, а оператором называют «Мостурфлот». При этом судно должны были передать заказчику в 2019 году, однако сроки сдачи неоднократно сдвигались и теперь она назначена на осень 2026 года.

Суда проекта PV300VD имеют длину 141 метр при ширине порядка 17 метров. Они способны брать на борт до 310 туристов и 90 членов экипажа. На борту предусмотрено размещение комфортабельных кают различного класса, ресторанов, небольших баров, бассейнов и спа-салонов. Работать «Владимир Жириновский» будет по внутренним рекам с выходом в Азовское, Каспийское и Черное моря.Источник &#8212 Балтийский завод


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