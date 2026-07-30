«Цифровая ДНК» позволит сохранить личность человека в роботизированном теле после смерти

Организация «Veterans First for America» представила прототипы костюмов для сбора информации о персональных особенностях человека. Она потребуется для создания «цифровой ДНК» – набора данных, которые будут описывать личность и поведение человека, носившего такой костюм. Впоследствии их можно будет поместить в некий аватар, чтобы тот продолжал играть роль человека после гибели его физического тела.

Организация «Veterans First for America» заботится об интересах ветеранов, в частности, пытается обеспечить приемлемые условия жизни наиболее проблемным категориям – людям с ПТСР, подсевшим на наркотики, возвращающихся в общество после тюремного заключения. Одной из важных задач проекта названо сохранение уникального опыта ветеранов, который они по мере старения не смогут передать лично – организм уже не потянет рискованные нагрузки.

Костюм содержит порядка 40 тактильных датчиков, они используются для отслеживания индивидуальных особенностей движения человека. А также его реакции на внешние раздражители, характер выполнения профессиональных задач, физиологические параметры и многое другое. Эти данные можно объединить с записями голоса и мозговой активности ветерана, а также снабдить их комментариями, чтобы получился полноценный учебный курс. Остается только поместить данные в робота, чтобы тот стал преподавать хитрую военную науку новым поколениям.

Создание таких костюмов и аватаров является частью большего проекта QAIAx по постройке 300 «микрогородов» для проживания ветеранов, которым трудно найти место в гражданском обществе. В таких городках 90 % работ будут выполнять автоматические системы, а 10 % — люди, которые отвечают за решение нестандартных ситуаций. Суммарное население этих городков не превысит 1 млн человек, зато продолжительность проекта уже заявлена на горизонте до 500 лет.

Источник — Globenewswire

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