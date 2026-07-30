 

Власти Австралии подали в суд на Telegram из-за материалов, поощряющих террор

30.07.2026, 13:18, Разное
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Австралийское агентство по компьютерной безопасности подало в федеральный суд иск против мессенджера Telegram, обвинив компанию в том, что она обеспечивает доступ к материалам террористической и экстремистской направленности.

«Telegram не справился с задачей выявления, удаления и преграждения доступа к материалам в поддержку террора. Он не сделал это, хотя ему было известно о проблеме, в том числе – от австралийских пользователей», – сказала глава агентства Джули Инман-Грант.

Речь идет, в частности, о видео, на которых запечатлено обезглавливание людей боевикам «Исламского государства», массового убийства в мечети новозеландского Крайстчерча в 2019 году и стрельбы в американском Буффало в 2022 году.

По словам Инман-Грант, первое официальное обращение к компании последовало в начале 2024 года, однако на него был получен ответ только через пять месяцев. Если суд признает Telegram виновным, ему грозит штраф в размере 54,6 миллионов австралийских долларов – около 38 миллионов долларов США.


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