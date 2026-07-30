 

Сбербанк затребует у граждан документы о крестьянских выкупных платежах

30.07.2026, 13:00, Разное
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Сбербанк, исчисляющй свою историю с 12 ноября 1841 года, намерен произвести ревизию и проверить, были ли осуществлены все выплаты выкупных платежей со стороны бывших крепостных крестьянам. В соответствии с указом «O выкупе наделов остающимися ещё в обязательных отношениях к помещикам крестьянами» от 28 декабря 1881, крепостные должны были закончить расчёты с государством в установленные законом сроки.

Многочисленные крестьянские волнения и стачки, а затем и революция нарушили порядок выплат – в этот период Сбербанк потерял значительную часть документации. Теперь же совет директоров намерен добиваться исторической справедливости в отношении потомков неплательщиков – он потребует предоставить доказательства уплаты выкупных платежей, совершённых в полном объёме. Укрытые средства крестьян, по мнению экономистов, могли пойти на финансирование деятельности ВКП(б) и прочих антиконституционных движений, что само по себе может послужить поводом для расследования.

Ожидается, что блокировки счетов и ограничения в работе банковских приложений для лиц, не сумевших предоставить документы за 1880-1890-е годы, начнутся 1 сентября 2026 года. С 1 января 2027 года банк будет требовать предоставить отчётность за 1900-1910-е годы.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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