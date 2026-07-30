 

Apex Recordhunter стал самым быстрым электрическим дроном в мире

30.07.2026, 14:15, Разное
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Компания Quantum Systems сообщила об установке нового мирового рекорда скорости для летательных аппаратов с электродвигателями и батареями. Их дрон под названием Apex Recordhunter смог разогнаться до 699 км/ч, предыдущий рекорд – 657,59 км/ч. Представители Книги рекордов Гиннеса пока не зафиксировали достижение, но в этом и нет нужды — текущие показатели просто промежуточный результат в развитии новой оружейной платформы.

Apex Recordhunter не полноценное изделие, а демонстратор технологии – дешевые и скоростные электрические дроны-перехватчики должны стать универсальным ответом на использование в боевых условиях ударных беспилотников. Так как последние модели боевых дронов, по слухам, уже развивают скорость до 600 км/ч, перехватчик должен летать значительно быстрее, чтобы иметь возможность догнать беспилотник. Плюс, скорость обеспечивает скорость реакции, что становится критическим фактором в современной воздушной войне.

Существующие БПЛА с ДВС или реактивными двигателями развивают куда большие скорости — например, 925 км/ч у RQ-170 Sentinel и 0,9 Маха у Northrop Grumman X-47B. Но они громоздкие и дорогие, а потому плохо подходят для нужд ПВО.Источник &#8212 Quantum Systems


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