Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1618-й день войны

Минобороны РФ 30 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Уланово, Рыжевка, Иволжанское, Угроеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Ивашкино, Цуповка, Колодезное, Приколотное, Петропавловка и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щуровка, Аркадевка, Нечволодовка Харьковской области, Райгородок, Донецкое, Яцковка и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Молочарка, Николаевка, Никаноровка, Веролюбовка, Николайполье, Алексеево-Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 31 автомобиль. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Анновка, Водянское, Матяшево, Сергеевка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Романки, Подгавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Зарница, Долинка и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял свыше 375 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Печора», нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 712 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 192611 беспилотных летательных аппаратов, 668 зенитных ракетных комплексов, 30370 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35951 орудие полевой артиллерии и минометов, 67842 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 233200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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