 

Новую часть «Последнего богатыря» посвятят Борису Ельцину

30.07.2026, 15:00, Разное
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В Екатеринбурге начались съёмки шестого фильма франшизы «Последний богатырь». Картина будет посвящена первому президенту России Борису Ельцину, но сюжет сохранит своё сказочное наполнение.

Согласно легенде, на Урале, в красивых лесах жил богатырь Борис. Однажды по делу он отправился в Москву. В столице орудуют самозванцы, враги русского народа. Люди живут в бедности, спиваются от безысходности. Богатырь не может смириться с таким положением дел. Он едет в Нижний Тагил и залезает на стреляющую колесницу. На этой машине Ельцин едет в Москву и стреляет по супостатам, засевшим в большом белом тереме. 

Под возгласы торжествующего люда «Бориску на царствование!» богатырь слезает с танка и занимает терем. Затем он приводит свою команду бояр и жизнь на Руси начинает играть новыми красками. В стране появляются доселе невиданные гражданские свободы, заморские куриные окорочка и другие прелести с Запада. А когда богатырь почил на его родине на пожертвования народа возвели посвящённый герою терем.

Выход картины ожидается к апрелю следующего года и будет приурочена к 20-й годовщине со дня смерти Бориса Ельцина. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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