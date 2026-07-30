 

Конституционная реформа в Никарагуа — 80-летний Ортега продлевает срок правления

30.07.2026, 14:48, Разное
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Президент Никарагуа Даниэль Ортега вынес на рассмотрение контролируемого им парламента проект конституционной реформы, которая продлит срок его правления с шести до семи лет, с возможностью дальнейшего продления.

План также предусматривает запрет баллотироваться и занимать общественные должности «предателям» и «организаторам переворотов». Как отмечает оппозиция и правозащитники, это позволит полностью отстранить от власти его политических противников.

Неделю назад назад Ортега заявил, что в стране больше не будут проводить выборы. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить прихода к власти оппозиции. Заявление прозвучало во время торжеств по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.

Ортега, марксистско-ленинский лидер Никарагуа, вернулся к власти в 2007 году. В последние годы его правительство последовательно усиливало контроль над государственными институтами: были арестованы или отстранены от участия в выборах многие оппозиционные политики, а также приняты конституционные изменения, расширившие полномочия президента и закрепившие статус его супруги Росарио Мурильо в качестве соправителя страны.


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