 

Депутат Свинцов: «ЦРУ подарило российским депутатам и чиновникам тысячи подписок Telegram Premium»

30.07.2026, 11:00, Разное
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов призвал журналистов и блогеров «не делать далеко идущих выводов о государевых людях», у официальных аккаунтов которых в Telegram имеется подписка Premium.

Выяснилось, что американская разведка в течение последнего года проводит масштабную кампанию по дискредитации российской власти – ЦРУ дарит чиновникам и депутатам Premium, от которого те не могут отказаться.

«Мне известны уже тысячи таких эпизодов, я сам стал жертвой этой провокации. Поэтому если вы видите у кого-то из официальных лиц Premium звезду, помните, что его могли подставить агенты коллективного Запада», – сказал народный избранник.

 В ближайшее время Свинцов планирует добиться введения санкций против Telegram, так как «действия американцев были бы невозможны без поддержки высшего руководства сервиса».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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