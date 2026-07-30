Депутат Свинцов: «ЦРУ подарило российским депутатам и чиновникам тысячи подписок Telegram Premium»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов призвал журналистов и блогеров «не делать далеко идущих выводов о государевых людях», у официальных аккаунтов которых в Telegram имеется подписка Premium.

Выяснилось, что американская разведка в течение последнего года проводит масштабную кампанию по дискредитации российской власти – ЦРУ дарит чиновникам и депутатам Premium, от которого те не могут отказаться.

«Мне известны уже тысячи таких эпизодов, я сам стал жертвой этой провокации. Поэтому если вы видите у кого-то из официальных лиц Premium звезду, помните, что его могли подставить агенты коллективного Запада», – сказал народный избранник.

В ближайшее время Свинцов планирует добиться введения санкций против Telegram, так как «действия американцев были бы невозможны без поддержки высшего руководства сервиса».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro