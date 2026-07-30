Почти 100 лет данных: экономисты выяснили, когда стоит менять инвестиционную стратегию

На фондовом рынке выделяют две основные стратегии: моментум — покупка акций, которые дорожали в последнее время, и продажа тех, которые показывали слабую динамику, — и стоимостная, которая предполагает обратное поведение: покупку относительно дешевых и продажу дорогих. Первая приносит прибыль, пока рынок растет, а вторая — когда инвесторы переключаются на более дешевые акции. Инвесторы могут либо придерживаться одной из них, либо комбинировать их в той или иной пропорции.

Считается, что после мирового финансового кризиса 2008 года инвесторы разочаровались в стоимостном подходе. Дешевые акции перестали обыгрывать дорогие, и прославленная Уорреном Баффетом инвестиционная стратегия, с помощью которой он заработал состояние в 150 млрд долларов, стала казаться невыгодной.

Однако доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Виктория Добрынская вместе с зарубежными коллегами показала, что стоимостная стратегия по-прежнему приносит высокий доход. Просто она работает только при специфическом поведении рынка, которого в последние годы не наблюдалось. Статья опубликована в ведущем международном журнале Journal of Banking and Finance.

Исследователи интерпретируют свой результат в рамках поведенческих моделей. После продолжительного роста оптимизм инвесторов может усиливать переоценку одних компаний и недооценку других. Падение же рынка снижает оптимизм, после чего цены быстрее возвращаются к уровням, соответствующим фундаментальным показателям. Этот скачок авторы назвали «стоимостным бумом».

Ученые изучили движение цен всех акций в США на Нью-Йоркской бирже и бирже NASDAQ с 1926 по 2022 год. На это столетие пришлись Великая депрессия, нефтяной кризис 1973 года, крах доткомов и ипотечный кризис 2008-го. Эти же расчеты повторили для бирж 20 развитых стран.

Ранее считалось, что доходность стоимостной стратегии равномерно распределена на всем горизонте инвестирования, и даже если в отдельные годы она будет убыточной, в конце концов инвестор все равно получит определенную прибыль. Но ученые выяснили, что почти всю прибыль в стоимостной стратегии приносят именно бумы стоимости, которых авторы насчитали 38 за почти 100 лет наблюдений. Так, в августе 1932 года, на выходе из Великой депрессии, стоимостная стратегия принесла 68% за один месяц, притом что за прошедшие два года рынок упал на две трети.

Стоимостные бумы наблюдались в разное время и в 20 других развитых странах. В них средняя доходность составила всего 3,6% годовых, но после падений локальных рынков росла до 8,6%.

На основе этих результатов авторы предложили новый инвестиционный подход: необходимо придерживаться стратегии моментум, если рынок рос в предыдущие два года, и переключаться на стоимостную, если он, наоборот, падал. Такой подход принес 18,5% годовых, в отличие от 13,7% у постоянного моментума, 5% у стоимости и 9,6% у традиционных комбинированных стратегий.

«Эта стратегия переключения может работать и на российском рынке. Но в России рынок движется быстрее, поэтому временной горизонт для переключения может отличаться от двух лет. Кроме того, на российском рынке крайне мало акций, из которых можно было бы построить подходящий портфель, из-за чего доходности могут оказаться слишком низкими, но это стоит изучить отдельно», — отметила доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Виктория Добрынская.

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