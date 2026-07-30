 

ВСУ — ночью сбиты 55 из 74 ракет, 265 из 284 БПЛА. МО РФ — перехвачены 258 БПЛА

30.07.2026, 9:18, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 74 ракеты (4 «Циркон/Оникс», 9 баллистических «Искандер-М»/С-400, 61 Х-101/»Калибр») и 284 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 55 ракет и 265 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 11 ракет и 17 ударных БПЛА в 20 локациях, а также падения фрагментов в 13 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Львове, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, есть погибшие и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 30 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Ростовской, Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Пензенской, Брянской и Тамбовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, аннексированным Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Нанесены удары по логистическим центрам Wildberries в Пензе и Сарапуле. Атакован нефтеэкспортный порт Тамань. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. Но этой ночью российская атака была более массированной.


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