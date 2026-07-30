 

Массированный удар армии РФ по Украине — есть жертвы, среди погибших две девочки

30.07.2026, 7:18, Разное
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В ночь на 30 июля российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ракет и беспилотников. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Криворожском районе Днепропетровской области, где российская баллистическая ракета попала в частный жилой дом.

По данным местных властей, погибли шесть человек – четверо взрослых и две девочки в возрасте пяти и 12 лет. Еще восемь человек получили ранения. Ракета полностью разрушила дом, в котором жила большая семья. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Предварительно установлено, что российские войска применили баллистическую ракету «Искандер-М». Другие подробности о погибших и состоянии раненых уточняются.

Удары были нанесены по Киеву, Львову и другим регионам Украины.

В украинской столице обломки упали в нескольких районах, вызвав пожары и разрушения – предварительно сообщается об одном погибшем и нескольких раненых.

Один человек погиб в результате российской атаки в Полтавском районе.

Во Львове были повреждены жилые здания, сообщается о не менее восьми пострадавших.

О взрывах и работе противовоздушной обороны сообщали также власти Черкасской и Ивано-Франковской областей. Сведения о жертвах уточняются.


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