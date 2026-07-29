 

США ввели санкции против иранских компаний, занимавшихся рэкетом в Ормузском проливе

29.07.2026, 18:18, Разное
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Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против двух иранских компаний, участвующих в вымогательстве у торговых судов в Ормузском проливе.

Речь идет о компаниях Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority. В Вашингтоне утверждают, что при поддержке Корпуса стражей исламской революции эти компании вынуждали суда приобретать «морскую страховку» для прохода через пролив.

В сообщении минфина США отмечается, эта страховка покрывала риски, которые во многом создает сам Иран, включая захваты судов, а полученные средства направлялись на финансирование терроризма и коррупции.

Санкции также введены против компаний, связанных с судами «теневого флота», перевозившими иранскую нефть и нефтехимическую продукцию в Китай и ОАЭ.


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