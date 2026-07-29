США ввели санкции против иранских компаний, занимавшихся рэкетом в Ормузском проливе
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Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против двух иранских компаний, участвующих в вымогательстве у торговых судов в Ормузском проливе.
Речь идет о компаниях Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority. В Вашингтоне утверждают, что при поддержке Корпуса стражей исламской революции эти компании вынуждали суда приобретать «морскую страховку» для прохода через пролив.
В сообщении минфина США отмечается, эта страховка покрывала риски, которые во многом создает сам Иран, включая захваты судов, а полученные средства направлялись на финансирование терроризма и коррупции.
Санкции также введены против компаний, связанных с судами «теневого флота», перевозившими иранскую нефть и нефтехимическую продукцию в Китай и ОАЭ.
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