«Мы их разнесем к чертовой матери» — Трамп пригрозил Ирану ответом на атаку на силы США в Иордании

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после ночного ракетного удара по американским силам, размещенным в Иордании. В разговоре с корреспондентом Fox News Треем Йингстом Трамп, используя обсценную лексику, пообещал «разнести Иран».

«Мы их разнесем к чертовой матери. Мы нанесем по ним мощные удары. От них ничего не останется», – заявил президент США.

По словам Трампа, иранская атака застала американских военных врасплох, у них было лишь несколько минут, чтобы отреагировать и перехватить иранские ракеты.

Одновременно с этим Трамп заявил, что переговоры с Ираном пока будут продолжаться.

Трей Йингст сообщил, что Трамп назвал состоявшуюся накануне встречу с Нетаниягу «отличной». «Теперь он понимает», – заявил президент США, вероятно, намекая на урегулирование разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом относительно дальнейших действий против Ирана.

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