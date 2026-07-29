 

«Мы их разнесем к чертовой матери» — Трамп пригрозил Ирану ответом на атаку на силы США в Иордании

29.07.2026, 16:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жестким ответом после ночного ракетного удара по американским силам, размещенным в Иордании. В разговоре с корреспондентом Fox News Треем Йингстом Трамп, используя обсценную лексику, пообещал «разнести Иран».

«Мы их разнесем к чертовой матери. Мы нанесем по ним мощные удары. От них ничего не останется», – заявил президент США.

По словам Трампа, иранская атака застала американских военных врасплох, у них было лишь несколько минут, чтобы отреагировать и перехватить иранские ракеты.

Одновременно с этим Трамп заявил, что переговоры с Ираном пока будут продолжаться.

Трей Йингст сообщил, что Трамп назвал состоявшуюся накануне встречу с Нетаниягу «отличной». «Теперь он понимает», – заявил президент США, вероятно, намекая на урегулирование разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом относительно дальнейших действий против Ирана.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.07 / «Вокруг света» запустил диджитал-музей

29.07 / Wildberries проведёт ребрендинг складов в цвета Ozon

29.07 / Новые наночастицы позволили одновременно видеть опухоль и воздействовать на нее

29.07 / Астрономы впервые разглядели звезду — спутника Бетельгейзе

29.07 / Министр обороны Латвии — «Нападение России на NATO сейчас невозможно»

29.07 / В России осуждена за государственную измену журналистка Дарья Шипачева

29.07 / Ученые превратили иммунную память от Covid-19 в оружие против рака

29.07 / Конституционный суд Польши запретил регистрацию заключенных за границей однополых браков

29.07 / Нейробиологи обнаружили, что мозг во время сновидений испытывает дефицит энергии

29.07 / Немец установил мировой рекорд, лопнув вантузом 60 воздушных шаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике