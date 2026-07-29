 

Wildberries проведёт ребрендинг складов в цвета Ozon

29.07.2026, 16:00, Разное
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Руководство маркетплейса Wildberries утвердило стратегическую программу «Синий щит», в рамках которой все логистические хабы компании будут перекрашены в фирменную сине-белую гамму Ozon. Решение вступает в силу с 1 августа 2026 года и направлено на «комплексную защиту инфраструктуры от внешних угроз, включая природные катаклизмы, техногенные аварии и падение небесных тел».

Источники утверждают, что перекраска складов – лишь первый этап многоуровневой программы безопасности.

«Передав склады конкуренту под его вывеской, мы получаем двойную гарантию: во-первых, космические фрагменты облетят периметр, во-вторых, Роспотребнадзор перестанет спрашивать, почему у нас столько квадратных метров без вентиляции», – рассказал собеседник в руководстве компании.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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