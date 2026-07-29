 

Конституционный суд Польши запретил регистрацию заключенных за границей однополых браков

29.07.2026, 13:48, Разное
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Конституционный суд Польши признал противоречащим основному закону страны решение министерства по делам дигитализации, разрешающее регистрировать в стране заключенные за границей однополые браки.

Согласно польским законам, брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной, а однополые пары не могут не только жениться, но и вступить в гражданский союз. До недавнего времени было запрещено и регистрировать их удостоверение о браке, выданные за границей.

Однако осенью 2025 года Суд Европейского Союза обязал все входящие в ЕС государства признать однополые браки, заключенные в других государствах Евросоюза, даже если это не предусмотрено законами страны. Министерство по делам дигитализации установило формы, позволяющие делать это через интернет.

Однако оппозиционная партия «Право и справедливость» оспорило инициативу в Конституционном суде, который удовлетворил иск, постановив, что министерство превысило свои полномочия. Согласно вердикту, изменять юридическое определение брака может только парламент, а не то или иное министерство.

Добавим, что ранее парламент принял закон, разрешающий однополые гражданские союзы, однако президент Кароль Навроцкий, сторонник партии «Право и справедливость», отказался его подписывать, и он не вступил в силу.


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