 

Лужа на Невском проспекте войдёт в список всемирного наследия ЮНЕСКО

29.07.2026, 13:00, Разное
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Крупнейшая лужа на Невском проспекте будет включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как природный и культурный памятник, обладающий выдающейся универсальной ценностью. По словам губернатора Александра Беглова, это стало итогом многолетней работы городской администрации по продвижению заявки.

«Мы продвинули на междунарождный уровень важный элемент исторического ландшафта Петербурга. Несколько поколений горожан обходили эту лужу одними и теми же маршрутами, а тысячи туристов ежегодно увозят фотографии на её фоне», – отметил губернатор.

В Смольном подчеркнули, что объект сохранён практически в первозданном виде, несмотря на многочисленные попытки коммунальных служб случайно его ликвидировать. Для защиты памятника вокруг лужи планируется установить гранитный бордюр, смотровую площадку и информационный стенд на шести языках.

Власти также сообщили, что готовят новые заявки в ЮНЕСКО – культурной ценностью попросят признать вечный ремонт Невского проспекта, сезонную наледь на тротуарах и коллекцию дорожных ям, уже признанную международными экспертами одной из лучших в своём роде.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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