В России осуждена за государственную измену журналистка Дарья Шипачева

Московский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы журналистку Дарью Шипачеву по обвинению в государственной измене. Ее также обязали выплатить штраф в размере 300000 рублей.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, и его подробности неизвестны. Однако, как сообщается, основанием для обвинения стал денежный перевод в Украину. Поскольку Шипачева признала вину, суд приговорил ее к минимальному наказанию, предусмотренному данной статьей.

Журналистка специализируется на научной и медицинской тематике и сотрудничала, в том числе, с РБК и Lenta.ru. Она была арестована весной 2025 года и пошла на соглашение с обвинением.

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