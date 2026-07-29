 

ВСУ атаковали центр Wildberries в Рязани, компания ищет складские помещения в Казахстане

29.07.2026, 10:49, Разное
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В ночь на 29 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по Рязанской области. Целями атак стал логистический центр компании Wildberries и один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих заводов.

На объектах начались пожары. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что на промышленных объектах произошло возгорание на промышленных объектах, руководство Wildberries – что логистический центр эвакуирован согласно требованию безопасности.

Wildberries, которую называют «русским Amazon», подвергается целенаправленным украинским атакам. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что на складах компании находится и военное оборудование. До недавнего времени на ее сайте присутствовал отдельный раздел «товары для СВО». Несмотря на то, что он убран, товары по-прежнему можно приобрести.

Как пишет издание «Коммерсант», Wildberries начала поиск складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем. В РФ владельцы площадей отказывают в аренде «в связи с рисками».

Тем самым компания хочет вывести по меньшей мере часть своей логистики из-под российских ударов. Одновременно ведется строительство логистических центров в Астане и Алматы общей площадью 260000 квадратных метров. Отметим, что в РФ потеряно по меньшей мере 440000 кв.м. складских площадей, что составляет 8% от их общего объема.


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