 

UNESCO включила Себастию в Палестинской автономии и замки Ливана в Список всемирного наследия

29.07.2026, 12:48, Разное
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Комитет всемирного наследия UNESCO по итогам 48-й сессии, проходившей в Пусане (Южная Корея), включил в Список всемирного наследия 25 новых объектов. Особое внимание было уделено памятникам, находящимся под угрозой из-за войн и политической нестабильности.

В чрезвычайном порядке в список были внесены археологический комплекс Себастия в Палестинской автономии и замки горы Амель в Ливане. Одновременно оба объекта включили в перечень всемирного наследия, находящегося под угрозой. Такой же статус получил миграционный ландшафт Бома – Бадингило в Южном Судане.

Кроме того, в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, внесены древний город Тир в Ливане и древний город Херсонес Таврический с прилегающей сельскохозяйственной территорией на территории Украины. Этот статус дает возможность получать техническую и финансовую помощь UNESCO, а также дополнительную международную поддержку для сохранения памятников.

Всего в ходе сессии в Список всемирного наследия были включены 19 культурных, пять природных и один смешанный объект. Впервые собственные объекты в нем появились у Коморских Островов, Сан-Томе и Принсипи и Южного Судана.

После завершения сессии Список всемирного наследия UNESCO насчитывает 1273 объекта в 173 странах. Шесть памятников были включены в перечень наследия, находящегося под угрозой.


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