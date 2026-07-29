 

Основатели Рима оказались сибиряками

29.07.2026, 11:00, Разное
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Учёные Российской академии естественных наук (РАЕН) сообщили о расшифровке ранее неизвестных древнеримских документов – из в свитков они узнали новые факты об истории основания Рима. 

Согласно расшифрованным посланиям, мать основателей Вечного города, волчица носила имя Сиберия, что с латинского языка переводится как Сибирь – один из крупнейших регионов России. Далее становится известно, что малыши и их мама жили на берегах Енисея, но после неблагоприятных изменений климата были вынуждены мигрировать на юг и в конце концов остановились на берегах реки Тибр на Апеннинском полуострове (современная Италия). 

«Ромул и особенно Рэм – это древнерусские сибирские имена и сегодня встречающиеся в нашей стране, – поясняет исследователь Сергей Фоменко. – Вспомним хотя бы одного из создателей «Газпрома» Рема Вяхирева или отца нынешнего министра обороны, советского экономиста Рэма Белоусова».

На исследование учёных уже отреагировали в Красноярске. Муниципальная топонимическая комиссия утвердила новую дата основания города – 726 год до н.э. Ранее считалось, что населённый пункт был основан в 1628 году. Ромул и Рэм будут признаны основателями сибирского миллионника на официальном уровне, а также получат свои улицы и монументы в центре города вместо снесённого памятника Владимиру Ленину.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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