Немец установил мировой рекорд, лопнув вантузом 60 воздушных шаров

32-летний житель Германии Андре Ортольф установил мировой рекорд, лопнув за 30 секунд 60 воздушных шаров при помощи обычного сантехнического вантуза. Достижение официально зарегистрировано Книгой рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Кевину Дейну, который за то же время сумел лопнуть вантузом 23 шара. Таким образом, Ортольф превзошел его результат более чем в два с половиной раза.

Рекорд был установлен 3 апреля 2026 года в Аугсбурге. Ортольф, работающий в семейной компании по переработке отходов, специализируется на необычных рекордах. По его словам, это испытание оказалось не только забавным для участника, но и зрелищным для публики.

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