 

Американские авиакомпании вводят запреты на провоз андроидов в самолетах

29.07.2026, 13:15, Разное
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В Америке набирает обороты любопытная тенденция: авиаперевозчики вводят запреты на перевозку человекоподобных роботов не только в салоне, но и в багажных отсеках. В этот список уже вошли крупнейшие авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines. При этом важно подчеркнуть, что нововведения направлены против машин, которые по своим габаритам, подвижности или поведению имитируют облик человека или животного, вне зависимости от их веса и функционального назначения, но не касаются небольших игрушечных роботов.

Главная причина столь категоричных мер кроется в сложности адаптации существующих авиарегламентов под стремительно эволюционирующие машины. Современные гуманоидные роботы – это не просто безобидные игрушки, а сложные инженерные конструкции. Они обладают подвижными конечностями, нестандартными пропорциями, внушительным весом — и, что самое важное — объемными литий-ионными АКБ. Все эти особенности делают процесс досмотра, фиксации и погрузки такого багажа крайне затруднительным по сравнению с чемоданом или дорожной сумкой.

Вопрос безопасности батарей стоит особенно остро — даже незначительный дефект или механическое повреждение может спровоцировать возгорание. В случае с роботом-гуманоидом ситуация усугубляется наличием сразу нескольких батарей и сложной электропроводкой, что значительно повышает риск для персонала, который должен оценить состояние устройства и надежно закрепить его в багажном отсеке. Помимо этого, вес и подвижность конечностей создают угрозу смещения груза во время полета и потенциально могут осложнить эвакуацию пассажиров в экстренной ситуации.

Таким образом, действия авиакомпаний – это превентивная реакция на правовую и техническую неопределенность. Они пока не связаны с какими-то массовыми происшествиями на борту, но являются попыткой заглянуть в будущее. По мере того как гуманоидные роботы становятся доступнее и мощнее, перевозчики вынуждены формировать новые правила игры. Вполне вероятно, что вскоре нас ждет появление специализированных контейнеров для перевозки таких андроидов или разработка отдельного порядка их оформления.Источник &#8212 Simple Flying


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