Министр обороны Латвии — «Нападение России на NATO сейчас невозможно»

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил в интервью агентству LETA, что в настоящий момент РФ неспособна совершить прямую конвенциональную агрессию против государств Североатлантического альянса.

По его словам, РФ увязла в Украине, которая также наносит эффективные удары по российскому тылу. Перед вторжением необходимо сосредоточить силы, что требует времени и позволяет подготовиться к отражению агрессии. При этом, говорит он, войска для подобной операции пришлось бы снимать с украинского фронта, тем самым оголив его и открыв перед ВСУ новые оперативные возможности.

«Может ли РФ позволить себе воевать на два фронта? Это будет стратегической ошибкой. Уже нападение на Украину – стратегическая ошибка и просчет. Поэтому в ближайшее время РФ не сможет сделать ничего подобного. Я говорю это не только для того, чтобы успокоить», — цитирует его Delfi.

Министр предупредил, что РФ будет устраивать провокации – такие, как попытки прорыва границы нелегальными мигрантами. Однако в случае появления «зеленых человечков» или проникновения в воздушное пространство Латвии российских беспилотников эти угрозы будут нейтрализованы.

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