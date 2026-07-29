«Вокруг света» запустил диджитал-музей

«Вокруг света» — один из старейших журналов России. Вопреки официальной дате начала его выхода в 1861 году, первый номер за этот год поступил в продажу еще в 1860 году, то есть он начал выходить еще до отмены крепостного права в нашей стране.

Первые десятки лет он имел подзаголовок «Журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений» (землеведением тогда называлась география). Как можно понять из этого, с самого начала журнал публиковал очерки путешественников и ученых, часто переводные, делая упор на природу и историю дальних стран. Вместе с тем выходили там и статьи об изобретениях и открытиях по всему миру.

В новом виртуальном музее, открытом этим летом, освещены как раз последние темы, которым издание оставалось верно всю свою историю. Всего в нем 165 экспонатов, по одному на каждый год истории журнала. Редакция издания предлагает по ним оценить, насколько изменился мир за это время.

в секции об Эйфелевой башне музей показывает ускоренное видео ее постройки, полученное из исходно статичных фото разных дней ее постройки / © «Вокруг света»

Музей рассказывает о самых разных изобретениях и событиях эпохи — от лампочек и джинсов до периодического закона Менделеева, принятия Гринвичского меридиана, специальной теории относительности Эйнштейна и достижения Амундсеном самой южной точки Земли. Конечно, существенное место отведено и событиям XXI века.

В музее есть аудиогид, в котором о ряде экспонатов говорят приглашенные эксперты, в частности, историк моды Владислав Лисовец, киновед Всеволод Коршунов и шеф-повар Мирко Дзаго.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro