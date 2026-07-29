 

Нетаниягу на вопрос о его возможном аресте за границей ответил — «На это у нас есть спецназ»

29.07.2026, 17:18, Разное
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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на вопрос о возможной попытке его ареста за границей на основании ордера Международного уголовного суда заявил, что «на это у нас есть спецназ».

Это заявление было сделано в программе Шона Хэннити на телеканале Fox News. Ведущий спросил Нетаниягу, опасается ли он ситуации, при которой его самолет из-за чрезвычайных обстоятельств будет вынужден приземлиться в стране, признающей юрисдикцию МУС.

«Да, я об этом думаю. У нас есть спецназ поблизости. Я служил в нем пять лет», – ответил Нетаниягу.

Нетаниягу в ходе этой беседы подтвердил, что намерен в сентябре приехать в Нью-Йорк и выступить на Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на прежние призывы мэра города Зохрана Мамдани задержать его на основании ордера МУС.

Премьер обвинил Мамдани в разжигании ненависти к еврейским жителям Нью-Йорка и заявил, что намерен публично ответить ему с трибуны ООН. Ранее Мамдани признал, что городские власти не обладают самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера, однако призвал федеральное правительство США принять меры.

Интервью вышло в эфир Fox News вечером 28 июля по американскому времени. Видеозапись была опубликована на сайте телеканала 29 июля.


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