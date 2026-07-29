 

Завершена разработка документации по искусственным сооружениям проекта ВСМ-2, который свяжет Москву и Казань

29.07.2026, 21:45, Разное
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Изображение: Гипростроймост

Специалисты института «Гипростроймост» завершили разработку проектных решений по строительству искусственных сооружений высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью, протяженность которой составит порядка 790 км.

На первом этапе, который продлится с 2028 по 2031 год, будет проложена линия до Нижнего Новгорода, а продолжение до Казани планируется возвести в период с 2032 по 2036 год. В перспективе магистраль могут протянуть до Екатеринбурга.

Согласно проектной документации ВСМ-2, между Москвой и Казанью будет построено 10 остановок через каждые 40-50 км, а общее время в пути составит около 3,5 часа.

Кроме того, будет сооружено свыше 200 мостов, общая протяженность которых достигнет 150 км (около 1/5 всей трассы), а также тоннели, путепроводы и другие сопутствующие сооружения. Магистраль пересечет четыре крупных реки — это Волга, Сура, Ока и Клязьма.

Впервые о ВСМ-2, которая свяжет Москву и Казань, заговорили еще в 2000-х годах. При этом магистраль по первоначальным планам должна была войти в масштабный и весьма амбициозный транспортный коридор, доходящий до Пекина.

Проект трассы не раз корректировался, а конкретные сроки ее строительства, схему финансирования и окончательную стоимость обещают озвучить на очередных этапах подготовки данного проекта.


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