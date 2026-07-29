 

Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался

29.07.2026, 21:48, Разное
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Пресс-служба Воздушных сил Украины сообщила о потере истребителя F-16 при выполнении боевого задания.

Сообщается, что на борту самолета, выполнявшего задание по перехвату воздушных целей противника, возникла нештатная ситуация, после чего пилот катапультировался. Его доставили в больницу для обследования.

На месте падения самолета работают эксперты и правоохранительные органы. Жертв среди гражданского населения и разрушений на земле не зафиксировано.

Пресс-служба ВС не сообщает, где именно разбился самолет.


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