Масштабное исследование показало, что влияет на сексуальную удовлетворенность женщин сильнее всего

В новом исследовании, которое провели психологи из Университета Трента (Канада) вместе с сотрудниками компании Flo Health UK Limited, участвовали 27 930 человек. Средний возраст составил 28 лет. Все они через популярное мобильное приложение для отслеживания женского репродуктивного здоровья Flo подробно рассказали о своей сексуальной жизни за последние полгода: частоте половых актов с партнером и мастурбации, видах сексуальной активности, оргазмах и общей удовлетворенности. После проверки качества ответов в анализ включили только полностью заполненные анкеты.

Изучив эти данные, авторы исследования подтвердили известную закономерность: чем чаще женщины испытывали оргазм, тем выше они оценивали свою сексуальную жизнь. Однако эта связь оказалась лишь умеренной — коэффициент корреляции составил 0,38. Частые оргазмы сами по себе не гарантировали удовлетворенности: часть женщин оставались довольны своей сексуальной жизнью даже при относительно редких оргазмах, тогда как другие сообщили о противоположной ситуации.

Тогда исследователи разделили оргазмы на две категории: во время секса с партнером и в результате мастурбации. После статистического учета других факторов именно оргазмы с партнером стали самым сильным положительным предиктором сексуальной удовлетворенности.

Оргазмы при мастурбации, напротив, практически не улучшили этот показатель. Более того, если изначально между ними наблюдалась слабая отрицательная связь, то после учета дополнительных переменных она вообще перестала быть статистически значимой. Влияние «партнерских» оргазмов оказалось значительно сильнее, хотя почти половина участниц — 47% — признались, что достигают пика именно во время мастурбации. Лишь 21% заявили, что он чаще происходит во время секса с партнером, а еще 27% не заметили разницы.

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Авторы научной работы попросили женщин объяснить причины таких различий. Те, кто испытывали оргазм с партнером, чаще всего говорили об эмоциональной близости, приятной стимуляции и более сильном возбуждении благодаря влечению. Женщины, которые легче достигали вершины удовольствия после мастурбации, в большинстве своем объясняли это тем, что партнеры недостаточно эффективно стимулировали их.

Среди наиболее распространенных причин также были отсутствие давления «обязательно достичь оргазма», меньшая скованность из-за собственного тела, возможность полностью контролировать стимуляцию, преждевременный оргазм мужчины, трудности в обсуждении предпочтений, жизненный стресс и болезненность вагинального проникновения. Но, несмотря на все это, секс с партнером показал более сильную связь с сексуальной удовлетворенностью, чем мастурбация.

Не менее важный фактор, как выяснили специалисты, — разнообразие. Женщины, имевшие больше различных активностей в постели с партнером, в среднем были более удовлетворены своей сексуальной жизнью и чаще достигали кульминации возбуждения. Разнообразие практик при мастурбации, опять же, не принесло аналогичных преимуществ: не повышало частоту оргазмов и не улучшало общую удовлетворенность.

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Во время секса вдвоем самые высокие показатели оргазма наблюдали при использовании секс-игрушек, сочетании вагинального проникновения с одновременной стимуляцией клитора, а также при мастурбации в присутствии возлюбленного. Наименее эффективными с точки зрения достижения пика возбуждения признали классический секс без дополнительной стимуляции и некоторые другие практики без прикосновений к клитору.

Результаты исследования, как отметили его авторы, не означают, будто самоудовлетворение ухудшает сексуальную жизнь. Научная работа носила наблюдательный характер и показала статистическую связь, а не причинно-следственную. «Наше открытие потенциально указывает на еще один фактор, влияющий на разницу в достижении оргазма, а именно — на разницу между сексуальной активностью в одиночку и с партнером», — подытожили исследователи.

Их статья опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.