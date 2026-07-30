 

Украинские беспилотники атаковали цели в России — горит склад Wildberries под Пензой

30.07.2026, 6:48, Разное
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В ночь на четверг, 30 июля, украинские беспилотники атаковали цели в нескольких регионах России. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Пензенской области, где дроны поразили логистический комплекс компании Wildberries.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об открытом горении на территории склада. Около 200 сотрудников предприятия были эвакуированы, один человек пострадал. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.

О перехвате беспилотников сообщили также власти Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, над регионом были сбиты два дрона, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Российское министерство обороны на момент публикации еще не представило итоговую сводку о числе беспилотников, якобы перехваченных в течение ночи. Украинская сторона пока официально не сообщала, какие именно объекты были целями операции.


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