 

Мошенники два месяца торговали на Московской бирже несуществующими акциями мессенджера MАХ

30.07.2026, 9:00, Разное
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Благодаря бдительности краснодарской пенсионерки удалось разоблачить банду мошенников, которые с начала мая 2026 года продавали на Московской бирже поддельные акции и облигации российских компаний.

«Я увидела рекламу в Интернете, что могу стать акционером мессенджера MАХ. Я уже собралась купить, но решила всё же проверить и позвонила на горячую линию ЦБ. Тут и выяснилось, что меня чуть не облапошили бандиты», – написала женщина на своей странице «ВКонтакте».

После поступления сигнала в ЦБ провели проверку и установили, что преступники успели за два месяца продать 10 тысячам инвесторов несуществующих ценных бумаг более чем на миллиард рублей.

«В настоящий момент личности преступников установлены, ведётся их розыск. В ближайшее время они будут задержаны и предстанут перед судом. После этого пострадавшие смогут получить компенсации», – сказал официальный представитель ГУ МВД Москва Иван Стрельцов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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