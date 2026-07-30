 

Отчет ADL — 2025 год стал самым смертоносным для евреев за три десятилетия

30.07.2026, 9:48, Разное
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Антидиффамационная лига опубликовала отчет, посвященный антисемитизму в семи государствах, где существуют самые большие в диаспоре еврейские общины. Он свидетельствует о рекордном уровне антиеврейских выступлений.

В 2025 году в результате терактов и антисемитских нападений погибли 20 евреев – это самый высокий показатель с 1994 года, когда теракт в еврейском центре Буэнос-Айреса унес жизни 85 человек. 15 из погибших – жертвы теракта в Сиднее в первый день Хануки.

Отмечается, что с 2022 году число антисемитских инцидентов в США, Франции, Германии, Австралии, Аргентины, Великобритании и Канаде выросло на 136%, а в том числе нападений с применением насилия – на 97%.

При этом по сравнению с 2024 годом число антисемитских инцидентов в Германии, Аргентине и США выросло, а в Австралии, Франции, США и Канаде сократилось. Тем не менее, их общий уровень значительно превышает тот, что существовал до нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Самый большой рост с 2022 года зафиксирован в Австралии – 270%, на втором месте – Германия с 215%, на третьем – США, 131%. По отношению к численности еврейского населения лидирует Германия – 70 инцидентов на 1000 человек.


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