Палеонтологи описали нового динозавра возрастом 210 миллионов лет

В конце триасового периода, приблизительно 201-237 миллионов лет назад, динозавры только начинали распространяться по Земле. До статуса главных наземных животных планеты оставались еще миллионы лет, поэтому они соседствовали с множеством других древних рептилий, включая ринхозавров, фитозавров, этозавров.

Тогда все современные материки были объединены в суперконтинент Пангея, южную часть которого составляла Гондвана — часть суши, включающая территории Африки, Южной Америки, Антарктиды, Австралии, Индии и Мадагаскара.

Долгое время палеонтологи полагали, что в конце триаса на территории современной Южной Африки обитали сравнительно однообразные группы динозавров. К такому выводу пришли из-за ограниченного количества находок. Однако новые данные, собранные за последние несколько лет, свидетельствуют, что эти животные были куда разнообразнее, а в разных районах Гондваны могли процветать отличающиеся друг от друга сообщества рептилий.

На этом фоне Зимбабве постепенно превращалась в одно из важнейших мест для изучения той эпохи. В 2022 году ученые нашли там остатки Mbiresaurus raathi — самого древнего из известных на сегодня динозавров Африки. Он жил примерно 230 миллионов лет назад. Теперь исследователи получили еще одно доказательство того, что история первых динозавров могла быть куда сложнее.

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Международная команда палеонтологов под руководством Пола Барретта (Paul Barrett) из Музея естественной истории в Англии описала нового динозавра Musango matusadonaensis, который принадлежал завроподоморфам. Описание сделали по части скелета, найденного еще в 2018 году на озерном острове Спурвинг на севере Зимбабве.

Речь идет о костях позвоночника и стоп, ребрах, передних и задних конечностях. Барретт и его коллеги сравнили найденные кости с десятками остатков известных ранних завроподоморфов и обнаружили уникальное сочетание признаков, которые ранее не были известны, поэтому палеонтологи выделили новый род и вид.

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Возраст находки составил 210 миллионов лет. Musango matusadonaensis был сравнительно легким существом. Длина его тела достигала 4,5 метра, а масса не превышала 222 килограммов, что сопоставимо с массой крупной домашней свиньи. Для сравнения: более поздние завроподы — родственники этой линии — достигали гораздо больших размеров.

На момент смерти динозавру исполнилось около восьми лет. Специалисты заметили на костях отметины тяжелой травмы или инфекции, но следы заживления показали, что после повреждений животное еще прожило некоторое время. По строению костей ученые предположили, что Musango matusadonaensis питался растительной пищей. Вероятно, он обитал возле рек и ручьев, где была густая растительность.

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Главный вывод исследования касается не самого животного, а древнего мира, в котором оно жило. Musango matusadonaensis показал, что юг Африки состоял из нескольких различных экосистем, в каждой из которых обитали разные виды динозавров. Это открытие значительно расширяет представления ученых о ранних этапах эволюции древних рептилий.

Результаты научной работы опубликованы в Journal of Systematic Palaeontology.

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