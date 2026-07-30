 

Лондонский район Хакни начал процедуру разрыва побратимских связей с Хайфой

30.07.2026, 10:18, Разное
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Совет лондонского района Хакни одобрил начало процедуры прекращения побратимских отношений с Хайфой, установленных в 1968 году. Решение было принято вечером 28 июля после продолжительных дебатов между представителями правящей Партии зеленых и оппозиционными депутатами, пишет jewishnews.co.uk.

Речь пока не идет об окончательном разрыве связей. Мэр Хакни Зои Гарбетт должна обратиться к мэру Хайфы Йоне Яхаву и запросить позицию израильского муниципалитета. Затем межпартийная рабочая группа рассмотрит ответ Хайфы, мнения заинтересованных сторон и результаты проверки возможного влияния решения на различные общины района. Окончательное голосование пройдет позднее.

Представившие предложение депутаты от Партии зеленых заявили, что сохранение официальных связей с израильским городом противоречит заявленным принципам совета в области прав человека и международного права. Прекращение партнерства с Хайфой входило в предвыборную программу зеленых, получивших большинство на муниципальных выборах в мае.

Представители лейбористов и консерваторов выступили против решения, назвав его демонстративным и способным усилить напряженность между общинами. Они подчеркивали, что Хайфа является смешанным еврейско-арабским городом, а сотрудничество двух муниципалитетов в последние десятилетия было сосредоточено главным образом на связях между больницей Homerton в Лондоне и медицинским центром РАМБАМ в Хайфе. Эти обмены прекратились во время пандемии коронавируса.

Хакни является одним из районов Великобритании с наиболее многочисленной еврейской общиной. Председатель Совета депутатов британских евреев Фил Розенберг осудил решение, заявив, что Хайфа считается примером сосуществования представителей разных религий и народов.


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