Разработчики «Роснефти» обновили программный комплекс «РН-Буровые расчеты»

Изображение: РН-Буровые расчеты

Специалисты компании «Роснефть» выпустили вторую версию фирменного программного обеспечения «РН-Буровые расчеты», включающую множество улучшений и нововведений. Данное ПО заметно облегчает инженерам работу по проведению расчетов и моделированию процессов проектирования и сооружения как нефтяных, так и газовых скважин.

ПК «РН-Буровые расчеты», который уже используют более 40 предприятий компании, позволяет строить траектории скважин любой сложности, выполняет анализ рисков их взаимного пересечения, создает модели процесса самого бурения, спуска и последующего подъема оборудования, планирует процессы крепления скважин и их цементирования.

Новая версия программы получила расширенные функции анализа и прогнозирования. К примеру, она может оценивать нагрузки, действующие на бурильные и обсадные колонны, учитывая их изгибную жесткость, анализировать вибрации и моделировать операции бурения, контролируя давление. При этом имеется поддержка проектирования морских скважин.

Стоит отметить, что «Роснефть» является единственной российской нефтегазовой компанией с собственным импортозамещающим программным обеспечением. Оно разработано под многие области и задачи — это геология, проектирование, разработка месторождений и их эксплуатация. Помимо этого софт, созданный специалистами «Роснефти», выделяется скоростью работы, широким перечнем выполняемых задач, передовыми алгоритмами, дружественным к пользователю интерфейсом и превосходит зарубежные аналоги.Источник — Роснефть

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