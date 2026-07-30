Николай Дуров обвинил своего брата-террориста в русофобии и уволил его из Telegram
Поддержать в Patreon
Программист Николай Дуров в официальном канале Telegram опубликовал обращение, посвящённое признанию его брата Павла экстремистом и террористом в России и возбуждению против него очередного уголовного дела.
Оказалось, что Дуров-младший выступал против политики Москвы исключительно по своей инициативе и команда мессенджера не имеет никакого отношения к его противоправным действиям.
«Как создатель Telegram я принял решение уволить Павла и разорвать с ним все отношения. Мы не потерпим подобной русофобии, так как наш сервис изначально был сделан русскими людьми для русских людей. Мы полностью поддерживаем действия властей России и готовы к диалогу с Москвой», – говорится в обращении.
—
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro