 

Николай Дуров обвинил своего брата-террориста в русофобии и уволил его из Telegram

30.07.2026, 17:00, Разное
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Программист Николай Дуров в официальном канале Telegram опубликовал обращение, посвящённое признанию его брата Павла экстремистом и террористом в России и возбуждению против него очередного уголовного дела.

Оказалось, что Дуров-младший выступал против политики Москвы исключительно по своей инициативе и команда мессенджера не имеет никакого отношения к его противоправным действиям.

«Как создатель Telegram я принял решение уволить Павла и разорвать с ним все отношения. Мы не потерпим подобной русофобии, так как наш сервис изначально был сделан русскими людьми для русских людей. Мы полностью поддерживаем действия властей России и готовы к диалогу с Москвой», – говорится в обращении.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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